Widzew nie jest gotowy na ekstraklasę. Słowa prezesa klubu wywołały niesmak

– Jak prezes traktuje kibiców? Jak mięso armatnie? Kupujcie bilety, przychodźcie na stadion, a my zastanowimy się, czy będziemy walczyć o awans, czy nie? – mówi nasz rozmówca. – Dla mnie to czytelny sygnał, żeby na mecze nie chodzić. No bo po co, skoro i tak awans nie jest celem nadrzędnym klubu? To jest jeden wielki skandal, ten człowiek powinien podać się do dymisji jak najszybciej.

Bardziej delikatny w słowach był Krzysztof Kamiński, były piłkarz Wielkiego Widzewa. Na nim wywiad prezesa Widzewa Mateusz Dróżdża, zamieszczony na oficjalnym portalu klubu, też zrobił duże negatywne wrażenie.

– Celem nadrzędnym Widzewa jest wejście do ekstraklasy, zdobycie mistrzostwa Polski i granie w europejskich pucharach – mówi spokojnym głosem Krzysztof Kamiński. – Trzeba wrócić do ekstraklasy za wszelką cenę. A o czym prezes klubu mówi? Cytuję: „Powtórzę też jeszcze raz, chociaż będzie to kontrowersyjne, ale nie jesteśmy jeszcze gotowi na ekstraklasę”.