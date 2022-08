Widzew przedłużył umowę z DiMedical. Dziś historyczny mecz w Łodzi

Umowa między Widzewem Łódź Futsal i Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical została podpisana w styczniu tego roku i obowiązywała do końca sezonu 2021/2022. Już podczas jej parafowania obie strony zadeklarowały chęć dalszej głębokiej współpracy, gdy Widzew Łódź Futsal awansuje do ekstraklasy. Zgodnie z oczekiwaniami Czerwono-biało-czerwoni wywalczyli awans do elity, a w pierwszym, historycznym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej, w roli Sponsora Głównego, będzie wspierało ich Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical.

Bardzo się cieszę, że możemy tworzyć historię łódzkiego futsalu mając wsparcie takiego partnera, jak DiMedical. Nasze drogi przecięły się na początku tego roku i od tego czasu współpraca układa się doskonale. Doktor Karol Majewski, twórca DiMedical, nie tylko doskonale czuje sport i rozumie biznesową stronę jego funkcjonowania. Przede wszystkim jest Widzewiakiem z krwi i kości – mówi Przemysław Olczak, prezes zarządu Widzewa Łódź Futsal.

Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical to innowacyjna spółka biomedyczna działająca w obszarze medycyny klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, badań B+R, wykorzystując nowoczesne technologie medyczne. Spółka została powołana w 2016 roku w Łodzi, a jej nadrzędnym celem jest opracowywanie i wdrażanie unikalnych metod diagnostycznych z zakresu chorób infekcyjnych oraz nowotworowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://dimedical.pl/.