Widzew - Raków 0:0. Największy komplement dla beniaminka

Do meczu Widzew - Raków obie drużyny podeszły z należytym respektem dla przeciwnika. To największy komplement dla beniaminka z Widzewa. Wicemistrz Polski obawiał się występu na stadionie przy al. Piłsudskiego i choć na pewno chciał wygrać, to jednak również musi być zadowolony z jednego punktu.

Trener Janusz Niedźwiedź wystawił ten sam skład, jak w zwycięskim meczu ze Stalą w Mielcu. Obie strony zagrały zachowawczo, ale mecz mógł się podobać. Może najwyżej zbyt mało było klarownych sytuacji podbramkowych. Zwłaszcza w końcówce więcej z gry miał Raków, ale widzewiacy nie dali sobie odebrać ciężko wywalczonego punktu. Raków stworzył sobie więcej dogodnych sytuacji, ale nie były to setki.

W ostatniej minucie łodzianie stworzyli sobie najlepszą okazję do zdobycia gola, strzał Jordiego Sancheza sparował jednak bramkarz Rakowa. Mecz trzymał w napięciu do samego końca. W ostatniej minucie zanotowaliśmy debiut Mateusza Kempskiego w drużynie Widzewa. Goli kibice Widzewa nie obejrzeli, ale nikt nie wychodził ze stadionu zawiedziony. Ten punkt widzewiacy muszą szanować. Na największe słowa uznania zasłużyli: Henrich Ravas, Serafin Szota, Martin Kreuzriegler. Widzew postawił się wicemistrzowi Polski. Nadal jest szósty w tabeli ze stratą trzech punktów do podium.

Po meczu trenerzy Marek Papszun i Janusz Niedźwiedź wyściskali się „na misia”. To był sympatyczny obrazek - gratulacje składali sobie dwaj wybitni stratedzy z klasowych zespołów PKO Ekstraklasy.