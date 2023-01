Widzew w Turcji. Widzew osiągnął zdecydowaną przewagę. Kontuzja Norwega

Piłkarze Widzewa rozegrali pierwszy sparing podczas zgrupowania w Turcji. Łodzianie przegrali z Universitateą Craiova.

Trener Janusz Niedźwiedź wystawił dwie jedenastki na połowy spotkania. Po raz pierwszy po kontuzji zagrał Fabio Nunes. Po urazie nie ma śladu w grze Portugalczyka.

To był ciekawy mecz, oglądaliśmy sporo pojedynków. Może było tylko zbyt mało podbramkowych sytuacji. W pierwszej połowie dwukrotnie widzewiacy strzelali zza pola karnego - Paweł Zieliński i Dominik Kun. Jednak gola nie zdobyli, to Rumuni prowadzili 1:0. Zdobyli gola w 39 minucie. Zaatakowali z kontry. Po prostopadłym podaniu Serafin Szota nie zatrzymał napastnika Universitatei Craiova i Ronaldinho strzelił obok wychodzącego z bramki Jakuba Wrąbla.

W drugiej połowie aktywny był Juljan Shehu, dobrze grał też młody Filip Zawadzki. Druga jedenastka miała więcej piłkarskiej jakości. Rumuni już tak nie dominowali na boisku, łodzianie uzyskali inicjatywę, co było możliwe dzięki dobrej grze Juljana Shehu, Jordiego Sancheza i Marka Hanouska.

Szkoda, że w 77 minucie po dobrym podanie Mate Milosa nieczysto w piłkę trafił Jordi Sanchez. Cztery minuty później strzelił zbyt lekko w dogodnej sytuacji. Wyrównującego gola nie udało się łodzianom zdobyć, choć w końcówce Widzew osiągnął zdecydowaną przewagę. W ostatniej minucie przy rogu pod bramkę Rumunów zawędrował nawet Henrich Ravas.

W drugiej połowie kontuzji doznał Norweg Kristoffer Normann Hansen.

Kolejni rywale łodzian to: Dynamo Czeskie Budziejowice (wtorek, godz. 13.30) oraz Dinamo Batumi (20 stycznia, piątek, godz. 13.30).

Widzew wróci do Łodzi w sobotę 21 stycznia. Wznowienie rozgrywek zaplanowano na weekend 28-29 stycznia. Pierwszy ligowym rywalem beniaminka w tym roku będzie Pogoń Szczecin.