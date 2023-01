Widzew w Turcji. Zobacz bramki Widzewa w meczu z Dynamo

Bartłomiej Pawłowski powiedział dla widzew.com: - Bramki dają pewność siebie, uspokajają zespół. Choć to forma treningu, zawsze gra się o zwycięstwo, trzeba do niego dążyć. Ten mecz zaliczamy na plus. Mieliśmy założone, żeby iść w pressing, przygotowywaliśmy się na to. Okazało się to na tyle skuteczne, że po fazie przejściowej dochodziliśmy do strzału, a gole wpadały. Do tej pory na obozie było bardzo ciężko, teraz zeszliśmy z obciążeń i po tym meczu będziemy się przygotowywali do momentu startu ligi, żeby to wyglądało tak jak w sezonie.