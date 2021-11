Widzew - Zagłębie 3:2. Piękne bramki widzewiaków na koniec złej serii. Widzew ucieka rywalom. Zdjęcia

Mecz toczył się przy padającym śniegu, choć dobrze przygotowana płyta boiska była zielona. Już w 2 minucie czujący się w takich warunkach jak ryba w wodzie zakopiańczyk Szymon Sobczak wykorzystał prostopadłe podanie i pokonał Jakuba Wrąbla.

Widzewiacy szybko osiągnęli przewagę i starali się odrobić straty. Aktywny był zwłaszcza Portugalczyk Fabio Nunes. Ale nie on wyrównał. W 32 minucie Marek Hanousek wywalczył piłkę, podał do Bartosza Guzdka, a młody napastnik Widzewa (też pochodzi z południa z Wadowic) powalczył z Maciejem Ambrosiewiczem i kapitalnie strzelił po długim rogu.

Widzewiacy zachowali się na boisku, jak myśliwy, który dopadł ranną zwierzynę. Dziesięć minut później Hiszpan Dani Villanueva kapitalnie wyskoczył do piłki dośrodkowanej przez Fabio Nunesa i strzelił głową do siatki. Dani Villanueva jest dziewiętnastym strzelcem gola dla Widzewa w tym sezonie.

Sześć minut po zmianie stron Marek Hanousek zaatakował wślizgiem Szymona Sobczaka i sfaulował piłkarza Zagłębia. Karny wykonywał poszkodowany. Piłka po strzale Szymona Sobczaka z jedenastki trafiła do siatki, choć Jakub Wrąbel wyczuł rywala.

W 64 minucie po dobrym podaniu Pawła Tomczyka Dominik Kun był faulowany przez Wojciecha Kamińskiego. Wprowadzony chwilę wcześniej Mateusz Michalski strzelił z 11 metrów, ale nie trafił w światło bramki, strzelił obok słupka. Dramat.

Widzewiacy stracili rezon, w 69 minucie uratował nas słupek.

Ale Widzew uderzył jeszcze raz. W 79 minucie Patryk Stępiński huknął lewą nogą. To był piękny gol. Obrońca Widzewa otrzymał piłkę, zbiegł do środka i strzelił z 16 metrów. Niczym mistrz świata Lukas Podolski w Górniku Zabrze.

Nerwowo reagował trener Janusz Niedźwiedź i został ukarany żółtą kartką. Wynik nie uległ już zmianie.

Widzew przerwał złą passę. Po pięciu meczach bez zwycięstwa, widzewiacy wreszcie wygrali. To był ostatni ligowy mecz na stadionie Widzewa w tym roku. W czwartek Widzew gra w Pucharze Polski z Wisłą, a później wyjeżdża do Chrobrego. Mecz z Zagłębiem był emocjonujący, a jego ozdobą były piękne gole.

Widzew powiększył przewagę nad Koroną i Podbeskidziem do 6 punktów.