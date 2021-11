Widzew - Zagłębie. Wraca reżyser gry Widzewa. Z nim łodzianie zwyciężają

Przy stole konferencyjnym, oprócz trenera, zasiadł też Juliusz Letniowski, wracający do gry po urazie. Reżyser gry Widzewa wystąpił w tym sezonie w 11 ligowych spotkaniach drużyny z al. Piłsudskiego i przegrał tylko raz – z Arką w Gdyni. Ponadto wygrał 9 spotkań i jedno zremisował w Opolu. Jak nie wierzyć, że to fartowny i ważny gracz dla drużyny!

- Przede wszystkim cieszę się, że mogę tutaj być i że wszystko będzie już dobrze – mówił Juliusz Letniowski. – Wracam po miesięcznej przerwie i nie mogę doczekać się meczu. Przed nami trudne zadanie, bo Zagłębie miało fajne wyniki, ale myślę, że stworzymy dobre widowisko i wyjdziemy z tego meczu zwycięsko. Od zeszłego tygodnia trenuję z zespołem, wykonuję ćwiczenia na 100 proc. i kończę je bez problemu. Czasami czuję dyskomfort, ale po dłuższym urazie ma prawo tak być. Tak jak mówiłem, nie mogę doczekać się niedzielnego meczu. Gdy jest się w rytmie meczowym i przydarza się dłuższa przerwa, to oczekiwanie było ciężkie. To jednak za mną, przecierpiałem to i jestem gotowy do pracy. Ciężko mi powiedzieć czy jestem już gotowy do gry przez pełne dziewięćdziesiąt minut, ale czuję się dobrze. Czekamy już długo na ligowe zwycięstwo, ale wierzę, że się przełamiemy. Bardzo podobało mi się spotkanie w Nowym Sączu i gdybyśmy wykorzystali swoje sytuacje, to moglibyśmy zamknąć je w pierwszej połowie. Mam nadzieję, że to powtórzymy, będziemy skuteczniejsi i zagramy dobry mecz - dodał pomocnik Widzewa Łódź., cytowany przez oficjalny portal klubu.

Trener Janusz Niedźwiedź też mówił pozytywnie o niedzielnym meczu.

- Pełni optymizmu przystępujemy do kolejnego spotkania. Cieszymy się, że wracamy na nasz stadion i zagramy przed naszymi kibicami. Jak widać, jest z nami Julek, który wraca po dłuższej przerwie i trenuje z nami od jakiegoś czasu. Cieszymy się z tego, że coraz większa grupa zawodników wraca do treningów, a mówię tu o Mateuszu Michalskim i Krystianie Nowaku. Jesteśmy głodni kolejnych emocji i wierzymy, że niedzielny wieczór będzie dla nas udany - powiedział trener Janusz Niedźwiedź.

Widzew ma rozpracowanego rywala. Zagłębie zagra w Łodzi w zmienionym składzie. Wypadło dwóch stoperów i trener Artur Skowronek musi dokonać korekt w składzie. ą