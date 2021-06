Wielka Szama przy Atlas Arenie. Sobota (19.06) i niedziela (20.06) z food truckami w Łodzi. Zobacz ceny (zdjęcia)

Popek tak wyglądał przed operacjami! Przystojniak. Nieprawdopodobne, że to jest on! Zupełnie inny człowiek! ZDJĘCIA 19.06.2021

"Zawodowo" Popek zajmuje się rapowaniem. To duże zaskoczenie dla jego fanów, że jeszcze niedawno wyglądał zupełnie inaczej. Raper wciąż wzbudza bardzo mieszane uczucia - głównie ze względu na swój kontrowersyjny wygląd - a właściwie to, co sam osobiście sobie zafundował, żeby odróżnić się od innych.