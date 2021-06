Wielki tenisowy talent z MKT Łódź. Zdobył trzy medale mistrzostw Polski. Teraz Wimbledon

Nasi juniorzy Olek Orlikowski i Maks Kaśnikowski są klasyfikowani w pierwszej dwudziestce na świecie w swojej kategorii wiekowej. To jest przyszłość naszego tenisa. Maks Kaśnikowski ma w rekordzie pokonanie na mistrzostwach Polski Huberta Hurkacza.

- To są chłopcy, którzy prezentują wysoki poziom - mówi Paweł Kaczorowski, doradca zarządu MKT Łódź. - Olek Orlikowski miał kończącą piłkę na 4:3, ale zepsuł smecza. Gdyby nie ten błąd, różnie mogło być w finałowym meczu z Maksem. Olek potwierdził dwoma medalami złotymi i medalem srebrnym, że rozwija się prawidłowo i będziemy mieli z niego pociechę. Następny start naszych obu finalistów to Wimbledon. To też wielkie wyróżnienie dla łódzkiego sportu. Mamy zawodnika w światowej czołówce juniorów do lat 18, a to jest wielka historia. To przedsionek poważnego grania.

W finale gry pojedynczej juniorek Daria Górska pokonała Xenię Lipiec 6:0, 6:4.