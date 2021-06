Wiesław Jańczyk. były piłkarz ŁKS kończy 90 lat. "Chciałbym, by ŁKS znów grał w ekstraklasie" mówi w wywiadzie

W niedzielę kończy pan 90 lat. Będzie duża impreza?

Nie, bardzo rodzinna. Pojedziemy z żoną do syna, będzie syn z synową, wnuk, wnuczka.

ŁKS nie zapomniał o pana urodzinach?

Był u mnie Jacek Bogusiak, kustosz pamięci ŁKS-u. Przywiózł mi swoje książki. Utrzymuje ze mną stały kontakt.



Wspomina pan dawne lata i Mistrzostwo Polski zdobyte z kolegami z piłkarskiej drużyny w 1958 roku?

Pewnie, że tak! Przy czym z tej drużyny zostało nas tylko dwóch. Ja i Kazimierz Kowalec, który mieszka w Australii. To był mój największy sukces. Zdobyliśmy jeszcze z kolegami z ŁKS-u Puchar Polski. Tych sukcesów było trochę. W ŁKS-ie grałem do 1959 roku.



A co potem pan robił?

Wyjechałem do Australii. Miałem wtedy prawie 30 lat, myślałem już powoli o zakończeniu kariery. Pojawiła się okazja, by wyjechać do Australii. Skorzystałem z niej. Lubiłem angielski, mówiłem dobrze w tym języku. Polski Komitet Olimpijski szukał chętnych na wyjazd do Australii. Bardzo chętnie mnie przyjęli. Dobrali do mnie jeszcze czterech kolegów. Z ŁKS-u pojechał jeszcze Marian Gąsior, grał w tej mistrzowskiej drużynie, ale zwykle siedział na ławie. Kowalec do Australii wyjechał dwa czy trzy lata po mnie. Tam do dziś żyje z całą rodziną.



Kiedy pan wrócił do Polski?

W Australii mieszkałem 13 lat. Gdy wróciłem do Polski to już nie do Łodzi, ale to Warszawy. Tam kupiłem mieszkanie.