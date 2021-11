Wings for Life World Run. Dziewiąta edycja biegu w dwóch formułach: z aplikacją mobilną oraz prawdziwym samochodem pościgowym

Rejestracja rozpoczęła się 17 listopada o 12:00 na www.wingsforlifeworldrun.com. Nie warto czekać z zapisami na stacjonarny bieg w Poznaniu.

Na popularność biegu składa się charytatywny cel i unikalny format. Całość opłat startowych uczestników przeznaczana jest na badania, mające pomóc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym w powrocie do sprawności. Misję Fundacji Wings for Life mogą wesprzeć wszyscy: amatorzy, maratończycy, zawodnicy ultra, uczestnicy na wózkach i w egzoszkieletach. Bieg nie ma minimalnego ani maksymalnego dystansu. Linię mety wyznacza Samochód Pościgowy, wyruszający za biegaczami 30 minut po rozpoczęciu wyścigu. Uczestnicy na całym świecie rozpoczynają ucieczkę o jednej porze – 8 maja 2022 o 13:00 czasu lokalnego.

Każdy biegacz może dodatkowo wybrać sposób, w jakim chce uczestniczyć w Wings for Life World Run: Globalne zapisy na Bieg z Aplikacją mobilną są już otwarte. Wpisowe kosztuje 70 zł i umożliwia start w dowolnym miejscu na ziemi - solo lub w jednym ze Zorganizowanych Biegów z Aplikacją. Opłata startowa to 120 zł. Osoby, które dołączą do newslettera Wings for Life World Run dla wybranej lokalizacji, otrzymają link umożliwiający zapisanie się 24 godziny wcześniej. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na Wings for Life World Run 2022 znajdują się na www.wingsforlifeworldrun.com.

Wings for Life World Run odbędzie się w Polsce już po raz dziewiąty. Od dwóch lat, start możliwy był wyłącznie dzięki Aplikacji Mobilnej. Mimo przeciwności, rekordowa edycja w 2021 roku zyskała miano Największego Biegu Świata, w którym pobiegło jednocześnie 184 236 osób.

Dzięki opłatom startowym uczestników Fundacja Wings for Life zgromadziła niebagatelną kwotę 4,1 miliona euro na badania mające pomóc w odnalezieniu metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. ą