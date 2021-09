Województwo łódzkie na EXPO 2020 w Dubaju promuje się przemysłem włókienniczym. Do tego sok jabłkowy. Trzeba też wybrać 15 modelek Maciej Kałach

Wystawa EXPO 2020 Dubaj zaczyna się za dwa tygodnie. W jej ramach województwo łódzkie chce wypromować się na całym świecie przemysłem włókienniczym. Będzie on motywem przewodnim ekspozycji regionu w polskim pawilonie, dostępnej dla odwiedzających w listopadzie 2021 r. Uzupełnienie tej ekspozycji to m.in. stoisko do samodzielnego wytłaczania soku jabłkowego. Na promocję Łódzkiego w Dubaju urząd marszałkowski planuje wydać ponad półtora miliona złotych.