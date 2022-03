Wojna na Ukrainie. Łodzianie wykupują dolary, wiele walut drożeje, a kurs rubla zanurkował. Co się wydarzy w najbliższych dniach?

W poniedziałek rano w łódzkich kantorach dolar kosztował ok. 4,35 zł i był droższy nawet o 30 groszy niż przed wybuchem wojny na Ukrainie. Mimo to nie brakowało chętnych do kupna, a niektórzy kupowali nawet po kilka tysięcy dolarów.Jeszcze w połowie ubiegłego tygodnia w kantorze Mir-Mar przy al. Kościuszki dolar kosztował 4,04 zł. W poniedziałek cena wzrosła do 4,35 zł. Czytaj dalej

Grzegorz Gałasiński