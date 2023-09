Wybory 2023. Kandydat Konfederacji z Łodzi chce podatku katastralnego dla zagranicznych koncernów

Jak mówi Radosław Paciejewski, kandydat z listy Konfederacji, zagraniczne koncerny specjalizują się w wymyślaniu coraz to nowszych sposobów na omijanie podatków, a są na tyle silne, że wymuszają na samorządach ulgi podatkowe.

- Wedle polskiego prawa to samorządy ustalają wysokość podatków od nieruchomości, a z drugiej strony mogą przyznawać ulgi podatkowe - mówi Radosław Paciejewski, drugi z kandydatów. - Sklepy wielkopowierzchniowe wręcz szantażują samorządy gmin i miast, że w wypadku gdyby wymiar podatków był taki, jaki być powinien, to po prostu wycofają się z tego miasta czy gminy. To jest niedorzeczne, że samorządy uginają się pod takim szantażem. Niedorzeczne jest również to, że wielkie koncerny międzynarodowe ukrywają zysk, a główny podatek na nich nakładany to jest podatek od zysku. Pieniądze są wyprowadzane z Polski, nie są tu inwestowane. Podobnie jest z magazynami, które wykupywane są tylko po to, by zająć grunt, a potem zarobić na wynajmie.