Wybuch na stacji przesyłowej gazu ziemnego w Dąbrówce Wielkiej

Wybuch na stacji przesyłowej gazu ziemnego

Do zdarzenia doszło we wtorek 19 października 2021 roku około godziny 15. W trakcie prac serwisowych na stacji przesyłowej gazu ziemnego w Dąbrówce Wielkiej doszło do wybuchu śladowych ilości gazu. Najprawdopodobniej przyczyną było urządzenie elektryczne, które zainicjowało wybuch. Pracownicy stacji przesyłowej na ul. Zagajnikowej sami ugasili pożar jeszcze przed przybyciem służb. Trzech mężczyzn pracujących na stacji doznało poparzeń. Jeden z mężczyzn doznał prawdopodobnie urazu narządu słuchu. W akcji ratunkowej udział brały dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, dwie karetki oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

Jak informuje mł. bryg. Jędrzej Pawlak - Na stacji nie doszło do wycieku gazu, a sytuacja jest opanowana.

Przyczynę wybuchu będzie badać policja, straż pożarna oraz państwowa inspekcja pracy.