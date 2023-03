Wygrały z Diablicami w piekle. Sukces rugbistek KS Budowlanych Commercecon Łódź

W pierwszym meczu z Diablicami Ruda Śląska Budowlane prowadziły 5:0 po kilkunastu sekundach, zdobywając punkty szybciej niż nas piłkarze stracili gola w Pradze. Miejscowe odrobiły jednak tę stratę, prowadziły do przerwy 19:5 i mimo skutecznego w pierwszej fazie drugiej połowy pościgu łodzianek (19:17), uzyskały w końcówce wyraźną przewagę i wygrały 33:17. Trudno było liczyć na punkty w meczu z wielokrotnym mistrzem Polski, a ostatnio także Europy, Biało-Zielonymi z Gdańska (w tej drużynie gra 10 zawodniczek z reprezentacyjnej dwunastki). Wynik 5:66 nie pozostawia wątpliwości, kto był lepszy, ale sukcesem jest to, że raz udało się zanieść piłkę na pole punktowe rywalek, które za miesiąc zagrają w eliminacjach do Ligi Światowej w RPA. Bardziej wyrównany, choć również przegrany 7:26 był mecz z Legią.

Takiego sukcesu w historii KS Budowlani Commercecon jeszcze nie było

O trzecie miejsce w ekstralidze zagrały więc ponownie Diablice z Budowlanymi. Prowadzenie zmieniało się kilka razy, a rozstrzygnięcie zapadło dopiero w doliczonym czasie. Końcówka była nerwowa, Budowlane prowadziły 17:15 i strata piłki mogła oznaczać porażkę, ale w ostatniej akcji meczu – już w doliczonym czasie punkty zdobyła Daria Jarocka, ustalając wynik meczu na 24:15. Dopiero po chwili do zawodniczek Budowlanych dotarło to, że wygrały. W tak ważnym i pełnym emocji meczu nikt nie ma przecież głowy, by liczyć punkty. Rugby to sport zespołowy i w zasadzie nie powinno się podawać nazwisk zdobywczyń punktów, bo udana akcja to zasługa całej drużyny, ale tym razem czynimy wyjątek - takiego sukcesu w historii łódzkiej drużyny jeszcze nie było. W kolejnym turnieju, już za tydzień w Lublinie, Budowlane Commercon znów zagrają w ekstralidze. Jak się okazuje jest w klubie nie tylko dobry zespół męski, ale i drużyna dziewczyn, w które warto inwestować.