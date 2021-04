Wyjątkowo zimna wiosna, a prognoza pogody na maj jest zła! Prawie -10 stopni przy gruncie! Rośliny zmarzły! Prognoza pogody 28.04.2021 Matylda Witkowska

To nie późna wiosna, ale prawdziwa zima! Wyjątkowo niską temperaturę odnotowały we wtorek, 27 kwietnia, na łódzkim lotnisku. Nad ranem temperatura przy gruncie spadła do minus 8,7 stopnia. Zmarzły czereśnie, morele, wczesne ziemniaki.