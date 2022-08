Wypadek na S8 koło Czerniewic. Jedna osoba ranna w zderzeniu busa, ciężarówki i osobówki

Jak wynika z informacji przekazanych przez służby pracujące na miejscu na 374 kilometrze w kierunku Warszawy doszło do zderzenia trzech pojazdów: busa, ciężarówki i samochodu osobowego. Bus przewrócił się na bok, jego kierowca z obrażeniami trafił do szpitala. Przez kilka godzin na S8 były utrudnienia w ruchu .

Do niebezpiecznego wypadku doszło we wtorkowe popołudnie na S8 koło Czerniewic w powiecie tomaszowskim. Jedna osoba została ranna.

To niestety kolejny wypadek we wtorek na drogach w naszym regionie. W południe niebezpiecznie było na S8 koło Wolborza, gdzie doszło do kolizji aż 8 pojazdów. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Natomiast po południu do tragicznego wypadku doszło na DK 48 koło Poświętnego, w zderzeniu trzech samochodów zginął jeden z kierowców.