Wypadek samolotu pod Piotrkowem. Rozbił się Skyvan przewożący skoczków spadochronowych. Zginęły dwie osoby, 3.09.2022 - ZDJĘCIA

Wypadek samolotu pod Piotrkowem. Zginęły dwie osoby ZDJĘCIA

Do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 14. Samolot, który się rozbił, to Skyvan SC7 przewożący skoczków spadochronowych. W wypadku zginął pilot i towarzysząca mu kobieta. Na miejscu pracują pracują służby - policja, pogotowie i cztery zastępy straży pożarnej.

- Na miejscu wypadku strażacy zastali wrak wbity w ziemię. W środku znajdowały się dwa ciała. Ze względu na znaczne obrażenia, strażacy odstąpili od działań ratujących życie, a lekarz stwierdził zgon - mówi mł. bryg. Wojciech Pawlikowski, oficer prasowy PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

Wkrótce więcej szczegółów i zdjęcia.