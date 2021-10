Wypadki rowerzystów. W tym roku doszło do 286 wypadków z udziałem rowerzystów. Jesień jest szczególnie groźna dla cyklistów

Z raportów policyjnych wynika, że o ile w 2020 roku na drogach woj. łódzkiego doszło do 302 wypadków z udziałem cyklistów, to w tym roku – mimo że przed nami jeszcze dwa miesiące – do 286. Przed rokiem zginęło 18 rowerzystów, a w tym roku już 17. Jeśli chodzi o rannych cyklistów, to rok temu było ich 272, zaś w tym jest 262. Ponadto w 2020 roku doszło do 501 kolizji z udziałem rowerzystów, zaś w tym do 450.