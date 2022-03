Wyrok w sprawie małżeństwa, którego trzy psy dotkliwie pogryzły biegacza w Lesie Łagiewnickim, zapadł w Sądzie Okręgowym w Łodzi

Dotkliwe kary finansowe dla właściciela

W sprawie tej na ławie oskarżonych zasiadali małżonkowie: 53-letni Piotr K. i 52-letnia Katarzyna K. Prokuratura postawiła im dwa zarzuty: spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do 15 lat więzienia oraz znęcania się nad dwoma psami, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Na zakończenie procesu prokurator domagał się trzech lat więzienia dla każdego z oskarżonych. Stało się jednak inaczej.

Katarzyna K. została uniewinniona, zaś jej męża skazano na rok więzienia w zawieszeniu i na 9 tys. zł grzywny oraz 14 tys. zł odszkodowania i 30 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego biegacza, który w wyniku ataku trzech groźnych psów mieszańców doznał trwałego oszpecenia.