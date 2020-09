Wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Czas Anioła. Wyścigi najmłodszych

Tuż za nim metę wjechali Estończyk Norman Vahtra z grupy Cycling Tartu, wybitny sprinter i najlepszy zawodnik poprzedniej edycji Wyścigu Solidarności. Na stronie wyścig.com.pl po tym sukcesie napisaliśmy lakonicznie, choć trafnie „Przed nim wielka kariera”. W minioną niedzielę po niezwykłym finiszu został mistrzem Polski. Jego kariera nabiera rozpędu.

Wyścigi najmłodszych

12 Mini Wyścig Kolarski „Solidarności”, czyli wyścig kolarski dla dzieci do 12 lat odbędzie się 12 września.

Harmonogram wyścigu w Łodzi:

-11.40 –13.10 zapisy i przyjmowanie zgłoszeń zawodników w Namiocie Mini Wyścig „Solidarności”

-13.20 start pierwszej grupy wiekowej, kolejne grupy startują według kolejności kategorii.

-14.20 rozpoczęcie ceremonii dekoracji

Już 12 września widzimy się w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej przy Pasażu Schillera.

W zawodach mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, zawodnicy i zawodniczki z Uczniowskich Klubów Sportowych oraz uczniowie szkół podstawowych do 12 roku życia. Wszelkie informację na stronie: http://www.wyscig.com.pl/

Zgłoszenia można dokonać na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6gN1WQgt0sRPwV_CaCIv5K4wii8YyEluHXLXlJRlBrejDQg/viewform?fbclid=IwAR1J3ZD3SpKxbijGVixbRoAbdcf4tcrel6yFHYXbhJDdN_cBg8xiM6mupZQ

lub poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać ze strony: http://www.wyscig.com.pl/ wypełnić i odesłać do Organizatora na adres mailowy wyscig.solidarnosci@gmail.com lub przesłać faksem na numer (42) 677 26 06. Można również przyjść z wypełnionym formularzem w dniu zawodów.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 6 września 2020 roku.

Mile widziane jest posiadanie kasku. Jeśli nie macie własnego istnieje możliwość wypożyczenie w biurze zawodów.

Wyścigi będą rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:

kategoria A (do 5 lat), dystans ok. 200 m

kategoria B (6 – 8 lat), dystans ok. 800 m

kategoria C (9 – 10 lat), dystans ok. 1200 m

kategoria D (11 – 12 lat), dystans ok. 1600 m

kategoria E (11 – 12 lat – posiadający licencję żaka), dystans ok. 1600 m.

