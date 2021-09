Wysyp grzybów we wrześniu 2021. Gdzie na kanie, prawdziwki, podgrzybki, kurki. Mykolog zapowiada grzybiarzom świetny sezon 18.09.2021

Podgrzybki, prawdziwki, kanie, kurki - w wielu lasach województwa łódzkiego rozpoczyna sie wysyp grzybów. Przeważają młode i dość małe grzyby, ale w najbliższych dniach to się zmieni. Łódzka mykolog zapowiada świetny sezon, pod warunkiem, że nie dojdzie do gwałtowanej zmiany pogody.Ostatnie opady deszczu oraz niższe niż zazwyczaj temperatury sprawiły, że nie trzeba czekać do połowy września lub nawet początku października, by wybrać się na grzybobranie. W wielu lasach naszego regionu rośnie już sporo grzybów, a w najbliższych dniach ma być ich jeszcze więcej.Czytaj dalej

Alicja Zboińska