Wyszukiwał osoby starsze, nieporadne i schorowane. Oszukiwał je na mieszkaniach i działkach. Akt oskarżenia trafił do sądu w Łodzi

Na ławie oskarżonych – jako główny podejrzany – zasiądzie 45-letni Paweł P. Ma on średnie wykształcenie. Przed zatrzymaniem przez policję prowadził działalność gospodarczą. Śledczy postawili mu 27 zarzutów. Oprócz niego prokuratura oskarżyła trzy kobiety, które miały mu pomagać w procederze. Są to: 23-letnia Izabela M., 46-letnia Joanna Ł. i 67-letnia Anna R.

Oszukał na mieszkaniu i znęcał się psychicznie

Niestety, Jerzy Ł. nie doczekał się zapłaty. Na tym nie koniec tej afery, ponieważ – jak podkreśla prokuratura – Paweł P. nie zapewnił panu Jerzemu należytych warunków bytowych i sanitarnych umieszczając go w lokalach, które nie nadawały się do zamieszkania. Ponadto nie zapewnił mu opieki medycznej i znęcał się nad nim psychicznie, a kiedy pokrzywdzony zmarł, to dwa razy przywłaszczył jego emeryturę odbierając w sumie – w ramach przekazu pocztowego – 1,5 tys. zł.