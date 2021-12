Wzmocnienia Widzewa. Na wiosnę drużyna Widzewa ma być jeszcze silniejsza

- Gdy przypominam sobie początek naszych przygotowań w Woli Chorzelowskiej, treningi w przetrzebionym składzie, to nikt wtedy nie oczekiwał od Widzewa, że zdobędzie tyle punktów jesienią - mówił trener Janusz Niedźwiedź. - Myślę, że sukcesem jest to, że stworzyliśmy drużynę na boisku i poza nim. Imponująca jest liczba zawodników, którzy strzelali bramki, ale wzięło się to właśnie z zespołowości i naszego pomysłu na Widzew. Dziękuję sztabowi i piłkarzom za włożoną pracę. Dziękuję całemu pionowi sportowemu oraz zarządowi za wsparcie. Dziękuję pracownikom klubu, którzy w każdym momencie rundy byli z nami i oczywiście kibicom, którzy zawsze nas wspierali. Na wiosnę chcemy wrócić jeszcze silniejsi, aby Widzew był tam, gdzie jego miejsce.

Gole dla Widzewa Łódź strzelało dziewiętnastu zawodników: 6 - Bartosz Guzdek, 3 - Karol Danielak, Juliusz Letniowski, Patryk Stępiński, Paweł Tomczyk, 2 - Mattia Montini, Daniel Tanżyna, 1 - Dani Villa, Tomasz Dejewski, Fabio Nunes, Radosław Gołębiowski, Michał Grudniewski, Marek Hanousek, Kacper Karasek, Dominik Kun, Mateusz Michalski, Patryk Mucha, Krystian Nowak, Paweł Zieliński.