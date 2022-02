X edycja „Biegu Tropem Wilczym”. Łódzka edycja organizowana przez Stowarzyszenie Kibiców ŁKS

Ruszają zapisy do łódzkiej edycji organizowanej przez Stowarzyszenie Kibiców ŁKS. Przygotowane są dwie trasy przez alejki parku im. Józefa Piłsudskiego na Zdrowiu. Bieg główny – 5 km. Bieg Towarzyszący – 1963 m (dla osób zaproszonych przez organizatora)

Łączna liczba uczestników w biegu głównym ograniczona jest do 450 osób, zaś w biegu towarzyszącym do 50 osób.

Warunkiem udziału w biegu jest ukończony (najpóźniej 6 marca 2022 r.) 16 rok życia. W biegu towarzyszącym, za zgodą rodzica, mogą wziąć jednak udział młodsze osoby. Zapisów dokonywać można do 27 lutego 2022 roku – wypełniając odpowiedni formularz, a po tej dacie bezpośrednio w biurze zawodów. Udział w biegu wiąże się również z opłatą startową: do 21 lutego 2022 r. – 50 zł, do 27 lutego 2022 oraz w biurze zawodów – 60 zł.

Link do regulaminu:

http://www.lksfans.pl/wp-content/uploads/2022/01/X-Bieg-pamieci-Zolnierzy-Wykletych-regulamin-1.pdf

Link do zapisów: https://zapisy.inessport.pl/index.php?idm=5&idp=0&act=zgloszenie-zawodnika&event=767

Start oraz meta zawodów będą się znajdować przy hali Atlas Arena (al. Bandurskiego 7). W ramach pakietu startowego organizator zapewnia: numer startowy z chipem, pamiątkowa koszulkę, ciepły posiłek oraz wodę na mecie, zabezpieczenie medyczne, elektroniczny pomiar czasu, gadżety okolicznościowe

Każdy uczestnik, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

Ogólnopolskim organizatorem Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Fundacja Wolność i Demokracja. ą