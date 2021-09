Zawsze w 13! Widzew Łódź gra z biznesem. Oferty sponsorskie, poszukiwanie sponsora strategicznego

Współpraca z biznesem to jeden z filarów odbudowy Widzewa Łódź. Lokalni przedsiębiorcy i biznesmeni odegrali olbrzymią rolę w reaktywacji Klubu w 2015 r. Od tamtego czasu wokół Widzewa Łódź udało się zbudować grono zaufanych, sprawdzonych partnerów biznesowych, którzy w różny sposób wspierają Klub, stanowiąc solidny fundament jego codziennego funkcjonowania - czytamy na widzew.com.

Nie oznacza to oczywiście, że Klub zamyka się na jeszcze szerszą współpracę z biznesem. W sezon 2021/2022 Widzew Łódź wchodzi ze specjalną kampanią skierowaną do firm, przedsiębiorstw i instytucji chcących wesprzeć Klub w walce o awans do ekstraklasy. Hasło przewodnie kampanii to "Zawsze w 13" - dwunastym zawodnikiem Widzewa Łódź byli i wciąż są kibice, zaś trzynasty zawodnik to biznes, niezbędny w budowie stabilnych podstaw organizacyjnych i długoterminowym rozwoju klubu.

- W każdym klubie bardzo ważną częścią budżetu są przychody komercyjne, wśród których dominującą pozycją są przychody ze sponsoringu, ale w relacjach z biznesem kwestie finansowe to nie wszystko. Widzew Łódź ma już zabezpieczony budżet bazowy na bieżący i na kolejny sezon. Szukamy partnerów biznesowych, którzy podzielają nasze wartości - poszanowanie tradycji, charakter, i ambicję, a także chcą je wspólnie promować. Zależy nam na budowaniu długoterminowych relacji i wzajemnym transferze wiedzy - mówi Tomasz Stamirowski, większościowy udziałowiec Widzew Łódź SA.