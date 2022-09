Zbigniew Bródka szkolił i opowiadał w Popowie. Tadeusz Mytnik w Witowie

Uroczystego otwarcia z zachowaniem elementów ceremoniału olimpijskiego dokonali wójt gminy Łowicz Andrzej Barylski i prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi Mieczysław Nowicki. Dzieci z kilku szkół ćwiczyły pod okiem mistrza olimpijskiego Zbigniewa Bródki oraz Agnieszki Domańskiej, Małgorzaty Pskit, Piotra Kędzi oraz Mateusza Rzeźniczaka. Różnorodne zestawy ćwiczeń umożliwiły wszechstronne zapoznanie się ze sportowym treningiem. Później przyszedł czas na spotkanie z medalistą olimpijskim w ramach projektu „Dotknij olimpijskiego medalu”. Jego bohaterem był Zbigniew Bródka, pochodzący z pobliskich Domaniewic, który osiągnął sportowe szczyty. Opowiedział o swojej drodze do sukcesu, zademonstrował wykonane specjalnie dla niego panczeny oraz łyżwiarskie stroje. Te ostatnie dzieci mogły przymierzyć i przekonać się, że są niezwykle obcisłe, aby stawiać jak najmniejszy opór powietrzu. Spotkanie, prowadzone przez wiceprezesa RROl w Łodzi Tomasza Rosseta, przedłużyło się, bo do mistrza ustawiła się długa kolejka łowców autografów, był też czas na wspólne zdjęcia. Projekty „Wielka Olimpijska Lekcja WF” i „Dotknij olimpijskiego medalu” realizuje Regionalna Rada Olimpijska w Łodzi we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Partnerem „medalowej” akcji jest także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Kolarskie wspomnienia miały miejsce w Witowie-Kolonii. Tadeusz Mytnik, jedna z legend polskiego kolarstwa, spotkał się z uczestnikami rodzinnego rajdu rowerowego. Wydarzenie, przygotowane przez Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi w ramach projektu „Dotknij olimpijskiego medalu”, odbyło się na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii, a prowadził je wiceprezes Rady Tomasz Rosset.

Dodatkową atrakcją był udział Mieczysława Nowickiego, kolegi Tadeusza Mytnika z drużyny szosowej, z którym wspólnie osiągnęli liczne sukcesy. Tadeusz Mytnik snuł w charakterystyczny dla siebie sposób barwne kolarskie opowieści i prezentował swoje trofea - przede wszystkim srebrny medal z igrzysk Montreal 1976, a także medale mistrzostw świata i tęczową koszulkę mistrza świata. Wszyscy zainteresowani mogli wziąć je do rąk i zrobić zdjęcia, oczywiście także te wspólne z mistrzem. Projekt "Dotknij olimpijskiego medalu" jest realizowany przez Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi w partnerstwie z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

