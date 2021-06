Zdają na prawo jazdy po 50 lub 200 razy. Czy nie będą zagrożeniem na drogach? Czy każdy powinien mieć prawo jazdy? PUBLICYSTYKA

Zgodnie z przepisami, do egzaminów można przystępować nieograniczoną ilość razy, a my nie możemy w to ingerować - mówi Dariusz Misztal, zastępca dyrektora WORD w Łodzi w oddziale terenowym w Piotrkowie.

Ten problem mają też osoby, które po wielu latach od uzyskania prawa jazdy chcą znów wrócić za kółko, albo mimo zdanego egzaminu czują się jeszcze niepewnie i chciałyby zamówić kilka lekcji u swojego dawnego instruktora. Niestety szkołom grożą za to poważne kary – do „L”-ki może wsiąść tylko ktoś, kto prawa jazdy jeszcze nie ma.

Mieszkaniec Piotrkowa ma podwójnie pod górkę, za sprawą przepisów, które... praktycznie nie pozwalają mu przygotować się do egzaminu pod okiem specjalisty. Szkoły jazdy mogą bowiem szkolić tylko osoby, które prawa jazdy jeszcze nie mają, a nie osoby z prawem jazdy zatrzymanym, które formalnie kierowcami są. Zadzwoniliśmy do kilku szkół w Łodzi – żadna takiej osoby na naukę jazdy nie chciała przyjąć.

Jeśli ktoś z prawem jazdy chce pojeździć pod okiem instruktora musi się zgłosić do Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy. Jako jedna z nielicznych uprawnienia do prowadzenia takich zajęć ma szkoła First Drive w Łodzi. Zajęcia cieszą się powodzeniem.

-W 90 proc. z lekcji korzystają kobiety, które zrobiły prawo jazdy, ale po kilkuletniej przerwie potrzebują sobie jazdę odświeżyć. Zwykle od dwóch do pięciu zajęć im wystarczy – mówi Karol Juchniewicz, właściciel First Drive.

Te przepisy mają się wkrótce zmienić. Projekty zmian przygotowywane przez Ministerstwo Infrastruktury mają umożliwić kierowcom wykupywanie doszkalających zajęć także w szkołach jazdy. Nie wiadomo jednak, czy uwzględnią one osoby z już zabranym prawkiem.

Ile razy można zdawać na „prawko”. Czy są limity w podejściu do egzaminów?

200 podejść do egzaminu to rekordowy wynik,ale osób zdających na prawo jazdy po kilkanaście razy w regionie łódzkim nie brakuje. W ubiegłym roku w ośrodku WORD w Łodzi w kategorii B przeprowadzono 63 tys. egzaminów praktycznych. Z tego dwie trzecie to były powtórki. Z 21 tys. zdających po raz pierwszy sukces odniosło niecałe 34 proc. Rok wcześniej odsetek sukcesów był podobny. To oznacza, że egzamin na „prawko” jest jednym z najtrudniejszych w życiu. Dla porównania maturę za pierwszym razem zdaje zwykle około 80 proc. abiturientów.