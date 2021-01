"Źle się czuł, bolał go brzuch". Czy powodem śmierci było podanie szczepionki przeciw koronawirusowi? 27.01.2021

- Po południu, tego dnia, w którym przyjął szczepionkę, miał podwyższoną temperaturę, były też zaburzenia ciśnienia. Wezwaliśmy pogotowie – mówi portalowi GazetaWroclawska.pl dyrektor DPSw Ostrowinie Marek Czarnecki. - Dali mu leki i poczuł się lepiej. Następnego dnia zaczął się skarżyć, że źle się czuje i boli go brzuch. Około godziny 18 ponownie wezwano pogotowie. Znowu dali leki i odjechali. Około 20.30 mężczyzna zmarł. Kolejny przyjazd pogotowia była już tylko po to, by stwierdzić zgon - relacjonuje.

Mężczyzna miał 73 lata. Od 1981 roku mieszkał w domu pomocy społecznej w Ostrowinie koło Oleśnicy. To placówka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Choć – jak się nieoficjalnie dowiadujemy – był to człowiek z wieloma innymi współistniejącymi chorobami.

W Ostrowinie pierwszą dawkę szczepionki podano 269 osobom. To prawie wszyscy mieszkańcy. Tylko w tym jednym przypadku doszło do jakichkolwiek powikłań. Czy rzeczywiście był to wspomniany „niepożądany odczyn poszczepienny”? Czy to po prostu przypadek? Na te i inne pytania odpowiedzi szuka prokuratura.