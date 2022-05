Znany trener boksu Bogdan Szuba otrzymał Odznakę „Za zasługi dla miasta Łodzi”

Kilkunastu znanym i zasłużonym łodzianom władze Łodzi wręczyły prestiżowego odznaki „Za zasługi dla miasta Łodzi”.

Jedną z wyróżnionych w ten sposób osób jest znany trener boksu Bogdan Szuba, trener w UKS Vitoria Łódź i w Międzynarodowej Szkole Mistrzostwa Sportowego Edukacja i sport.

- To dla mnie wielki zaszczyt uczestniczyć w uroczystości w Pałacu Poznańskiego - powiedział Bogdan Szuba. - Zostałem odznaczony odznaką „Za zasługi dla miasta Łodzi” za promowanie naszego pięknego miasta poprzez sport. Jest mi bardzo miło, że z rąk pani prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej i wiceprezydent Joanny Skrzydlewskiej otrzymałem tak zacny medal. Oczywiście dziękuję również Krzysztofowi Makowskiemu które dostrzegł moją pracę i zgłosił moją kandydaturę do mianowania mnie do takiej wspaniałej nagrody. Chciałbym również podziękować dyrektorowi Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Edukacja i sport w Łodzi, który przyjął mnie do swojego grona najlepszych trenerów i dał mi zielone światło na rozwój sekcji bokserskiej UKS Victoria Łódź. Przede wszystkim obdarzył mnie ogromnym zaufaniem, za co dziękuję z całego serca. Wierzę że nasza wspólna praca przyniesie jeszcze wiele sukcesów szkole i w sporcie. Dziękuję również mojej rodzinie - żonie i córce za cierpliwość wyrozumiałość i za możliwość rozwoju mojej pasji jaką jest boks.

Serdecznie gratulujemy trenerowi Bogdanowi Szubie. Zasłużył na to wyróżnienie, jak mało kto.