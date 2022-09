Żużel. V Mecz Narodów na wypełnionym stadionie w Łodzi dla Kangurów. Zdjęcia

Organizowane już po raz piąty Mecz Narodów w Łodzi rozpoczął się od minuty ciszy dla uczczenia pamięci sponsorki łódzkiego żużla Heleny Skrzydlewskiej. Był też hymn państwowy i niezwykła wizualizacja na telebimie. Zaprezentowano projekt Moto Areny z dachem nad całym torem. Na taki obrazek kibice zareagowali gromkimi brawami. Jeśli będziemy mieć w Łodzi taki obiekt, zawody o mistrzostwo świata – gwarantowane.

Bilety na turniej były po złotówce, bo honorowy prezes Orła Łódź Witold Skrzydlewski chciał zachęcić kibiców do przyjścia na stadion na ostatnie w tym roku żużlowe zawody. Wiele osób przyszło po raz pierwszy i zapewne zarazili się czarnym sportem.

Piotr Świderski, trener Europy ujawnił przyczyny roszad w składzie jego drużyny: Francuzi nie przyjechali, bo zatrzymały ich strajki na lotniskach.

Dobrze znany w Łodzi Janusz Ślączka, trener Kangurów: Trzy razy wygrywały Kangury i chcemy tę passę podtrzymać. Choć to zawody towarzyskie, to jednak liczą się zwycięstwa.

Walki na torze było dużo o czym świadczą upadki zawodników w kilku biegach.

Ryszard Czarnecki, był menedżerem drużyny Orłów: – Bardzo dużo ludzi na trybunach, to mnie cieszy. Pan Witold Skrzydlewski to człowiek pasji, który dokłada do żużla.

Drużynę Orłów poprowadzi europoseł Ryszard Czarnecki, drużynę Kangurów – wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska, drużynę Europy – senator Krzysztof Kwiatkowski i drużynę Wojowników poprowadzi minister Włodzimierz Tomaszewski.

Orzeł razem z Caritas Archidiecezji Łódzkiej, zorganizował zbiórkę pieniędzy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Mecz Narodów odbył się pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.

Kangury prowadzone przez duet Joanna Skrzydlewska - Janusz Ślączka zdobyły 29 punktów sięgnęły po czwarty w historii tych zawodów triumf.

Nagrody po turnieju wręczali wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, ksiądz Piotr Turek i organizator zawodów Witold Skrzydlewski.

Wyniki:

Kangury 29: Brady Kurtz 7, Luke Becker 8, Tom Brennan 6, Tomasz Gapiński 8, Nikodem Bartoch.

Europa 26: Niels Kristian Iversen 9, Eduard Krcmar 5, Kevin Juhl Pedersen 7, Tim Soerensen 5, Aleksander Grygolec.

Orły 21: Daniel Jeleniewski 4, Szymon Szlauderbach 3, Marcin Nowak 8, Norbert Kościuch 5, Mateusz Dul 1.

Wojownicy 19: Janusz Kołodziej 12, Marko Lewiszyn 5, Witalij Łysak 1, Andrij Rozaluk 1, Jakub Sroka.