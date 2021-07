Życie po pandemii przy Piotrkowskiej. Masa lokali do wynajęcia

Mogłoby się wydawać, że okres pandemiczny najdotkliwiej przeżyją restauracje i inne lokale z branży gastronomicznej. Przy najbardziej reprezentatywnej ulicy Łodzi, Piotrkowskiej, rzeczywistość wygląda jednak nieco inaczej.

W znacznej większości do wynajęcia są dziś przestrzenie po niedawno działających sklepach. Tych mniejszych pokroju antykwariatów czy sklepów z odzieżą. Takich miejsc w ciągu od Placu Wolności do ulicy Mickiewicza spotkać można aż sześć, czyli niespełna połowę dostępnych do wynajęcia lokali.

Drugą grupą są miejsca po dawnych restauracjach i pubach. Pijalnia Warki, Ambasada Żywca czy jeden z dwóch lokali Pijalni Wódki i Piwa były chętnie odwiedzane przez mieszkańców Łodzi, a dziś próżno już szukać ich przy ulicy Piotrkowskiej.

Pustkami świecą również pomieszczenia, w których jeszcze do niedawna zlokalizowane były placówki bankowe. Swoje oddziały przy Piotrkowej zamknęły Millenium Bank oraz PKO BP, a ich niedawne siedziby niedługo mogą znaleźć nowych lokatorów.