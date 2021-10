Życzenia SMS, MMS dla wychowawcy klasy Dzień Nauczyciela 2021. Krótkie i zabawne życzenia na Dzień Nauczyciela 2021

Życzę naszej drogiej Pani, by każdy dzień był miły dla niej,

by ranny budzik srebrne dźwięki układał dla niej w takt piosenki,

by zaczynała dzień wesoła i żeby znikła zmarszczka z czoła,

by wiatr jej pachniał, śmiech jej szumiał, by każdy w klasie ją rozumiał.

Życzenia na Dzień Nauczyciela

***

Wszyscy nasi kochani nauczyciele

dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele

Za naukę, za trud jaki jest wkładany

przeogromny bukiet życzeń dziś składamy.

Życzenia szczere, prawdziwe

z uczniowskich serc płynące.

Jak świeże kwiaty pachnące,

kwitnące na naszej polskiej łące.