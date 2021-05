15. urodziny Manufaktury. Atrakcje na urodziny Manufaktury 2021

Urodzinowy weekend rozpocznie się w piątek koncertem Urszuli Dudziak, która pojawi się na scenie o godzinie 19. W piątkowy wieczór wokalistka zaśpiewa swoje ukochane utwory. Udział w wydarzeniu będzie mogło wziąć 300 osób, miejsca siedzące zostaną rozstawione zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego, a goście będą mogli też skorzystać z punktów do dezynfekcji. Koncert jest bezpłatny, lecz biletowany. Bilety można zdobyć w konkursach przygotowanych przez lokalne media oraz na Facebooku Manufaktury. Więcej informacji na temat biletów znajduje się na stronie: www.manufaktura.com w zakładce Wydarzenia.

Jak podkreśla Monika Langner, rzecznik Manufaktury, sobota i niedziela upłynie pod znakiem teatru – na rynku Manufaktury odbędzie się prapremiera sztuki Teatru Powszechnego w Łodzi pt. „Dobra zmiana”, w reżyserii Jakuba Przebindowskiego.

- „Dobra zmiana” to komedia, której akcja rozgrywa się w Łodzi, a sztuka zbudowana jest wokół pomocy domowej - Nadii – mówi Jakub Przebindowski. - W dotychczasowych spektaklach była ona postacią porządkującą rzeczywistość i to ona rozwiązywała problemy, mając receptę na wszystko. W najnowszej premierze jest inaczej: Nadia staje się elementem gry i musi sobie w tej sytuacji poradzić. Sztuka jest komentarzem do współczesności. Pogubienie, hipokryzja, pomieszanie wartości to tylko niektóre ze spraw, którym komediowo przyglądamy się w „Dobrej zmianie”.