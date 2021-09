18. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run już w najbliższą sobotę w Łodzi

Ok. 4000 biegaczy pojawi się w sobotnie popołudnie na głównej ulicy Łodzi. Wszystko za sprawą 18. edycji Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run.

Wracamy. To słowo z ust organizatorów pada w ostatnich tygodniach bardzo często. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią wywołaną przez koronawirusa, nastąpi powrót jednej z najpopularniejszych „dyszek” w Polsce. Łódź dla wielu biegaczy, a zwłaszcza Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run to przystanek na mapie biegowej, na którym nie można się nie zatrzymać. Niektórzy przyjeżdżają po to, by pobić rekord życiowy, inni dla rywalizacji, a jeszcze inni, by dobrze pobawić się i wziąć udział w tak dużym evencie.

Frekwencja podczas 18. edycji byłaby pewnie jeszcze wyższa, ale organizatorzy zdecydowali się przyjąć 4000 zawodników. Już dziś jednak zapowiadają, że w kolejnych latach ta liczba może wzrosnąć dwukrotnie.

Zapraszają prezydent Łodzi i marszałek województwa

Do Łodzi zaprasza prezydent miasta Hanna Zdanowska: - Troszeczkę nam się opóźniły te 18 urodziny i wejście w dorosłość, ale cieszę się, że po raz kolejny będziemy mieli przyjemność gościć na ulicach naszego miasta najbardziej łódzki ze wszystkich biegów odbywających się w Łodzi. Organizatorom i sponsorowi tytularnemu chciałabym pogratulować wytrwałości, dzięki której po rocznej przerwie znów będziemy mogli kibicować biegaczom. Myślę, że dla tych, którzy przyjadą do nas z innych regionów Polski będzie to fajny weekend spędzony w Łodzi, a dla naszych mieszkańców będzie to kolejny asumpt do tego, żeby po raz kolejny spędzić czas na Piotrkowskiej - mówi prezydent Hanna Zdanowska.

Niewykluczone, że w biegu weźmie udział wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba. - Jeśli czas pozwoli, to na pewno stawię się na starcie tej imprezy - zapowiedział na briefingu prasowym.

Organizatorzy informują, że biuro zawodów będzie zlokalizowane przy ul. Ogrodowej 8 w Ogrodowa Office. Łodzianie proszeni są o pobieranie pakietów w czwartek i piątek w godz. 15:00- 20:00. W sobotę biuro zawodów będzie obsługiwało przede wszystkim przyjezdnych. - To nie jest tak, że łodzianom nie wydamy pakietów w dniu imprezy, ale prosimy, by, jeśli to możliwe, pofatygowali się do nas dzień lub dwa dni wcześniej. Chodzi o to, by w sobotę nie tworzyły się długie kolejki, by zachować bezpieczeństwo sanitarne - tłumaczą przedstawiciele Akademii Sport i Zdrowie. Przy okazji przypominają, że do biura trzeba będzie wchodzić w maseczkach.

Po biegu zapraszamy na poczęstunek na Starym Rynku oraz prezentację zwycięzców w kategoriach wiekowych i branżowych Robert Blesiński

Czym ten bieg będzie #się różnił od poprzednich?

Tegoroczny bieg, będzie pod wieloma względami różnił się od poprzednich. Przede wszystkim zmienia się formuła startu. - Będziemy wypuszczać zawodników falami, ale co 15 minut. To oznacza, że ostatni biegacze wyruszą na trasę dopiero po 17:00 - informuje dyrektor sportowy zawodów Jacek Chmiel.

- Ostatnich zawodników przywitamy na mecie ok. 18.20. Później zapraszamy na poczęstunek na Starym Rynku oraz prezentację najlepszych biegaczy w wielu kategoriach wiekowych i branżowych - dodaje współorganizator Robert Blesiński

Każdy z uczestników będzie mógł wygrawerować swój czas o raz miejsce na medalu.

Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run to także akcje charytatywne.

Tomasz Cieślak - przedstawiciel sponsora tytularnego Rossmann Polska powiedział: - Podczas 18. Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run w godz. 14:00 - 19:00 będzie możliwość zapisania się do bazy Fundacji DKMS. Każdy kto chciałby pomóc osobom chorym na nowotwory krwi, zarówno dzieciom, jak i dorosłym będzie miał taką możliwość.

Co trzeba zrobić, by zapisać się do bazy DKMS?

Wystarczy poświęcić 10 minut na wypełnienie formularza rejestracyjnego i pobierać wymaz z wewnętrznej strony policzka. W ten sposób dajemy szansę wielu chorym na nowe życie. Więcej

informacji o Fundacji DKMS znajdziesz na stronie www.dkms.pl.

W tym roku Akademia Sport i Zdrowie współpracuje z Fundacją JiM. Zbierane są pieniądze na działania statutowej łódzkiej fundacji.

Ile wynosi limit czasu #na pokonanie trasy?

Wyciąg z regulaminu: Termin, miejsce i przebieg imprezy:

Bieg główny na 10 km z atestem - 18 września 2021 roku (sobota)

Pierwsza fala (1 strefa+ 6 strefa) - godz. 16.00

Druga fala (2 strefa) - godz. 16:15

Trzecia fala (3 strefa) - godz. 16:30

Czwarta fala (4 strefa) - 16:45

Piąta fala (5 strefa) -godz. 17:00

Limit czasu na przebiegnięcie trasy (90 minut) jest liczony od startu ostatniej piątej fali.

We wszystkich biegach będzie elektroniczny pomiar czasu.

Start będzie następował co 15 minut zgodnie z obostrzeniami związanymi z epidemią Sars Cov 2 w pięciu falach i pierwsza fala startowa będzie się składać z zawodników pierwszej strefy czasowej i ostatniej strefy czasowej. Zawodnicy pierwszej fali będą ustawieni: na początku zawodnicy I strefy czasowej i zaraz za nimi zawodnicy VI strefy czasowej. Pozostałe fale startowe pokrywają się ze strefami czasowymi - czyli II strefa czasowa to II fala startowa, III strefa czasowa, to III fala startowa itd.

Trzeba w związku z tym przestrzegać poleceń organizatora i służb porządkowych.

Strefa I wynik poniżej 40 min. żółta

Strefa II wynik 40-45 min. zielona

Strefa III wynik 45,01 - 50 min. czerwona

Strefa IV wynik 50,01 - 55 min. niebieska

Strefa V wynik 55,01 - 60 min. pomarańczowa

Strefa VI wynik powyżej 60 min. szara.