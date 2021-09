4100 osób, wśród nich marszałek województwa łódzkiego wystartują w XVIII Biegu Piotrkowską Rossmann Run. Łódzkie wspiera sport

– Łódzkie wspiera sport – mówił wicemarszałek Zbigniew Ziemba. – Województwo Łódzkie realizuje wiele zadań, którymi są również wydarzenia sportowe. Bieg Ulicą Piotrkowską z pewnością należy do wyjątkowych tradycji naszego regionu, ale także stolicy województwa. Po raz kolejny będziemy mogli w formie rekreacyjnej, ale także w rywalizacji sportowej uczestniczyć w takim ciekawym wydarzeniu. Ulica Piotrkowska to wizytówka zarówno miasta Łodzi, jak i naszego regionu. Oczywiście prowadzi w kierunku kolejnego bardzo ważnego miasta tego województwa, jakim jest Piotrków Trybunalski. Wobec powyższego zachęcam do startu wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w tej rywalizacji, ale także doświadczyć wyjątkowej formy rekreacji. Łódzkie wspiera sport – po raz kolejny powtórzę hasło, które nie tylko jest sloganem reklamującym nasze wydarzenia, ale także realnym działaniem. Ja oczywiście, jeśli tylko okoliczności będą sprzyjające, mam taką głęboką nadzieję, również stanę na starcie i postaram się dobiec do mety.