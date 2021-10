70 mieć lat to nie grzech.Sieradzanin Józef Wojtanka zbudował samolot ZDJĘCIA

Senior zakończył budowę górnopłatu CH 750 STOL, według planów jednej z amerykańskich firm. Jego budowa trwała około sześciu lat.

- Trzeba zacząć od tego, że w 2002 lub 2003 roku zacząłem pracować nad samolotem CH 601, dolnopłatem - zaczyna swoją opowieść sieradzanin. - Padło na niego ze względu na prostotę konstrukcji i lekką, ale wytrzymała blachę aluminiową oraz lekkość, a maszyna waży 310 kilogramów. Materiały kupiłem na wyprzedaży z likwidowanych zakładów lotniczych w Mielcu. Wraz ze mną na podobny pomysł wpadł nieżyjący już Zbigniew Kowalski, były pilot wojskowy, który po odejściu z służby latał i gasił pożary między innymi w Chile, a opryskiwał uprawy w Afryce. On zlecił w końcu budowę samolotu koledze z Kępna. Ja pracowałem sam i kiedy miałem już w około 50 procentach ukończoną konstrukcję zdarzył się w naszym regionie śmiertelny wypadek lotniczy ultralekkiej maszyny. To dało mi do myślenia, że moja konstrukcja jest zbyt szybka na region sieradzki, że w razie awarii nie będzie gdzie wylądować, bo tu piaski, lasy, linie elektryczne. Nie, musiałem mieć koniecznie wolniejszą maszynę, a taką jest górnopłat. I choć były już żebra, stery, klapy, lotki oraz silnik powiedziałem pas.