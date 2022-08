Babcia i dziadek idą na piłkę... W Łodzi trwa projekt "Wakacje z piłką chodzoną"

Podczas trwających 90 minut spotkań panuje fantastyczna, rodzinna atmosfera. Piłkę kopią wspólnie zarówno osoby, które robiły to wcześniej, jak i takie, które mają z nią styczność po raz pierwszy. Frekwencja na treningach jest coraz większa, bo niemal każdy kto się na nich pojawi, za tydzień przyprowadza swoich znajomych.

- Serce nam rośnie, gdy widzimy energię i zapał ćwiczących. Najstarszy uczestnik zajęć ma 72 lata. Być może do końca projektu pojawi się jeszcze ktoś starszy, a taka osoba w środowisku walking futbolu, czyli chodzonej piłki nożnej, zawsze cieszy się szczególnym uznaniem. Ćwiczenia prowadzone są w małych grupach i dobierane indywidualnie, zależnie od poziomu zaawansowania. Uczestnik zajęć w każdej chwili może usiąść, napić się wody, odpocząć. Najważniejsze, żeby wszyscy opuszczali

trening zrelaksowani, uśmiechnięci i naładowani pozytywną energią - mówi Jarosław Paradowski ze Stowarzyszenia WFP.

Rekreacyjny charakter zajęć pozwala w nich uczestniczyć dosłownie każdemu, kto chce się trochę poruszać na świeżym powietrzu. Po krótkiej rozgrzewce, panie i panowie wykonują kilka prostych ćwiczeń z piłką, a na zakończenie czeka na nich prawdziwa uczta. Danie główne każdego treningu, czyli kilkunastominutowy najprawdziwszy mecz, w którym mogą uczestniczyć, to istny wulkan pozytywnych emocji, radości, uśmiechu i świetnej zabawy. Przepisy do gry w walking futbol minimalizują ryzyko odniesienia kontuzji, a podczas spotkań o charakterze rekreacyjnym, które odbywają się pod okiem trenerów i instruktorów, jest ono praktycznie zerowe. W trakcie gry zawodniczki i zawodnicy nie mogą biegać, piłka powinna być zagrywana tylko do wysokości bioder, należy też unikać nawet minimalnego kontaktu z przeciwnikiem.

Wszystkich chętnych w wieku 60+, którzy jeszcze nie spróbowali swych sił w chodzonej odmianie piłki nożnej, zapraszamy w poniedziałki, o godzinie 18.00, na obiekt treningowy UMŁ Minerska (parking przy Krańcowej 19). Nawet jeśli ktoś obawia się, że nie da rady, to może przyjść i zobaczyć jak takie zajęcia wyglądają. Ryzyko jest tylko takie, że szybko da się przekonać i dołączy do grupy. Treningi są bezpłatne.

Projekt dofinansowano ze środków zadania "Mikrogranty dla seniorów 2022" finansowanego ze środków Budżetu Miasta Łodzi realizowanego przez Centrum OPUS.