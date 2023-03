Będą dodatkowe miejsca parkingowe wzdłuż pasażu Kusocińskiego przy dworcu PKP w Zduńskiej Woli? Urząd pyta mieszkańców. Jest ankieta ZDJĘCIA Paweł Gołąb

Miasto Zduńska Wola planuje urządzenie dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż pasażu Janusza Kusocińskiego. Urząd Miasta przygotował ankietę, w której pyta o to mieszkańców, wiąże się to bowiem z wycinką drzew. Mieszkańcy Zduńskiej Woli mają czas na opinię do piątku 24 marca.