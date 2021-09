Bezpłatne studia w Łodzi dla maturzysty 2021 – jaka jest oferta w połowie września? Politechnika Łódzka promuje się mistrzem olimpijskim Maciej Kałach

PŁ promuje swoją rekrutację m.in. sylwetką Kajetana Duszyńskiego, absolwenta studiów tej uczelni i jej obecnego doktoranta Grzegorz Gałasiński (archiwum "DŁ") Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Wtorek (14 września) to ostatni dzień "dogrywki" w naborze na bezpłatne studia pierwszego stopnia Politechniki Łódzkiej. Ten sam termin to koniec przedłużonych zapisów dla kilku kierunków Uniwersytetu Łódzkiego, grupa innych w UŁ rekrutuje kandydatów do piątku (17 września).