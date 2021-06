Bokserzy Widzewa wrócili do Łodzi z Pucharami Podkarpacia. Zdjęcia

- Warto było pojechać aż na Podkarpacie do Mielca na Międzynarodowy Turniej Bokserski o Puchar Karpat - mówi trener bokserów Widzewa Bogdan Szuba. - Turniej stał na wysokim poziomie w każdej kategorii wiekowej i wagowej. Odbyło się aż 47 pojedynków. Do turnieju zgłosiło się ponad 100 zawodników z 21 klubów takich jak: Iryda Mielec, Berej Boxing Lublin, Wisłok Rzeszów, Mordy Dębica, Optimus Krosno, Samuraj Sanok, Fighter Kielce, Widzew Łódź, Jawor Team Jaworzno, Paco Lublin, Gwarek Łęczna, Hetman Zamość, Magic Boxing Brzesko, MKS Kalina Lublin, Płomień Mińkowice, Gimnasion Boguchwała, TKB Tarnów, Galicja Sędziszów Małopolski, Budo Krosno, Stal Rzeszów i Włókiennik Łódź.

- Po pierwszy Puchar Podkarpacia sięgnął Elwir Karimov w wadze do 60 kg w kategorii wiekowej Junior, mistrz Gruzji i uczeń naszej szkoły, który jeszcze nie został pokonany na polskim ringu - mówi trener Bogdan Szuba. - Elwir stoczył mocny pojedynek z kadrowiczem Dawidem Litke z Paco Lublin, wygrywając walkę jednogłośnie na punkty, zapewniając sobie złoty medal i Puchar Karpat dla Najlepszego juniora. Do kolejnej walki podszedł kolejny widzewiak Maksymilian Szwed w wadze do 63 kg. Niestety sędziowie widzieli tę walkę inaczej i Maks przegrał 1:2 z przeciwnikiem z Hetmana Zamość Bartłomiejem Kwiatkowskim, zdobywając srebrny medal . Trzeci Widzewiak Mikołaj Dmytruk startował w kategorii wagowej do 75kg (młodzieżowiec). Mikołaj wygrał wszystkie trzy rundy, a całą walkę jednogłośnie na punkty pokonując zawodnika z Jawor Team Jaworzno Krzysztofa Gojny. Mikołaj również otrzymał złoty medal i zdobył Puchar Karpat.

- Jestem zadowolony z postawy moich podopiecznych, wiem że dali z siebie 100 procent - ocenia trener Bogdan Szuba. - Przed wakacjami czeka nas jeszcze jeden turniej bokserski w Opocznie już 26 czerwca. Jedziemy jeszcze mocniejszą drużyną tym razem po Puchar Opoczna. W lipcu odpoczywamy, ładujemy akumulatory i od sierpnia ruszamy z treningami. Część chłopców jedzie ze mną na obóz bokserski do miejscowości Głuchołazy w Sudetach. Jest to piękny ośrodek, gdzie możemy przygotować się do Mistrzostw Polski Młodzików, które odbędą się już we wrześniu. Zapraszam na trening wszystkich chętnych chłopców i dziewczyny bez względu na wiek do Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Edukacja i sport” w Łodzi, przy ul Jarosławskiej 29 i do klubu Jungle Gym Bałuty.