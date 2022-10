Cel kibiców ŁKS - 12 tys. widzów podczas meczu z Arką. W niedzielę hit I ligi w Łodzi

Bilety można już kupić nie tylko za pośrednictwem internetu (bilety.lkslodz.pl), ale już także w kasach znajdujących się do strony alei Unii. Od środy do piątku są one czynne od 15 do 19, w sobotę od 10 do 14, a w niedzielę, czyli w dniu meczu od 10 do 13.30. Przypominamy, że posiadacze Karty Łodzianina, który odebrali już voucher, mogą wymienić go w kasie biletowej na bezpłatny bilet uprawniający do wejścia na to szlagierowe starcie.