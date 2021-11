Ceny za kilogram karpia na święta Bożego Narodzenia. Karp będzie wyjątkowo drogi w tym roku 18.11.2021

Po prostu karpia jest znacznie mniej na rynku, nawet o połowę - szacuje Adam Michaś z gospodarstwa rybnego w Bełdowie koło Aleksandrowa Łódzkiego. - Trzeba pamiętać o tym, że zanim karp trafi an stół, jest hodowany przez trzy lata, tymczasem trzy lata temu mieliśmy do czynienia z dużą suszą, przez co zmniejszyła się znacznie ilość narybku. Przed rokiem w detalu sprzedawaliśmy kilogram karpia za 15 zł, w tym roku cena wynosi 18 zł i nie wiem, czy nie jeszcze nie wzrośnie przed świętami.

Zimna wiosna

W gospodarstwie w Pęczniewie w powiecie poddębickim kilogram karpia w detalu kosztuje 20 zł, a ryb ma być ok. 30 proc. mniej niż rok wcześniej. Przed ubiegłorocznymi świętami detaliczna cena kilograma karpia wahała się tutaj od 15 do 17 zł.

- Tegoroczne ryby są mniejsze nawet o 30 proc. w porównaniu do ubiegłorocznych, a zdecydowała o tym pogoda wiosną - mówi Zbigniew Rakowski, właściciel gospodarstwa, a zarazem prezes Oddziału Łódzkiego Związku Producentów Ryb. - W kwietniu i maju było chłodne, przez co ryby nie przybierały na wadze, tak jak dzieje się to zwykle. O ile karp kupowany przed świętami waży zwykle 1,5 - 2 kilogramy, to w tym roku jego waga osiągnie poziom 1,2 - 1,7 kilograma. Trzeba wiec będzie zapłacić więcej.

Jedzmy karpie przez cały rok

Celem kampanii jest zachęcenie Polaków do jedzenia karpia przez cały rok. Obecnie aż 90 proc. tej ryby w Polsce jest jedzone w okresie Bożego Narodzenia, a hodowcy podkreślają, że jest to ryba całoroczna. Zwracają też uwagę na to, że jest to najświeższa ryba, jaką można dostać w naszych sklepach i innych punktach sprzedaży, gdyż trafia tam prosto ze stawów hodowlanych, a nie jest sprowadzana z daleka, jak dzieje się to w przypadku wielu innych ryb.