Co się dzieje z siatkarzami PGE Skry Bełchatów? Będzie rewolucja w drużynie?

Po pokonaniu Trefla Gdańsk nastąpiła jedna z najgorszych serii w historii PGESkry Bełchatów: 2:3 z Resovią, 0:3 z Projektem, 2:3 z Barkom Każany Lwów i 0:3 ze Ślepskiem Malow Suwałki. Co jest przyczyną takiej sytuacji?

Jeśli sprawa kryzysu dotyczyłaby innych klubów, bylibyśmy pewni, że siatkarze nie otrzymują pensji, albo nie dogadują się z nowym trenerem i robią wszystko źle po to, by zwolnić szkoleniowca. Ale takich zachowań w tak profesjonalnym klubie, jak PGESkra Bełchatów nigdy nie było. Jesteśmy przekonani, że prezes Konrad Piechocki znajdzie receptę i wyciągnie klub z kryzysu. Nie możemy jednak zapewnić, że nie będzie rewolucji w drużynie PGESkry. ą

Plusliga

PGESkra Bełchatów – Ślepsk Malow Suwałki 0:3 ( 20:25, 23:25, 21:25)

PGESkra: Karol Kłos 4, Grzegorz Łomacz 1, Lukas Vasina 1, Mateusz Bieniek 10, Aleksander Atanasijevic 14, Filippo Lanza 11, Kacper Piechocki (l) oraz Dick Kooy 7, Jakub Rybicki, Wiktor Musiał. Trener: Joel Banks.

1.Jastrzębski Węgiel217-021-2

2.Resovia Rzeszów207-021-3

3.Stal Nysa165-217-8

4.Ślepsk Suwałki165-319-13

5.Warta Zawiercie145-217-11

6.Zaksa Kędzierzyn-Koźle124-313-10

7.Projekt Warszawa114-314-12

8.AZS Olsztyn114-314-12

9.PGE Skra Bełchatów113-515-18

10.GKS Katowice94-412-19

11.Trefl Gdańsk93-411-12

12.Czarni Radom62-69-20

13.LUK Lublin61-611-19

14.Cuprum Lubin52-58-18

15.Barkom Każany Lwów51-610-20

16.BBTS Bielsko-Biała21-65-20

13.11: Cuprum Lubin – PGESkra (17.30).