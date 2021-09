Cudowna cząsteczka 1-MNA pomoże odzyskać siły po COVID-19? Ciekawe badanie dr Michała Chudzika z Łodzi

Prowadził pan niedawno badania nad cząsteczką 1-MNA i możliwościami jej wykorzystania w zwalczaniu długotrwałych skutków COVID-19. Skąd ten pomysł?

Istotnym problem pacjentów po COVID-19 jest zespół przewlekłego zmęczenia. Nie mamy stuprocentowej pewności, jaki jest jego mechanizm, ale wiemy, że wynika on z wielu zaburzeń. Jest związany z przewlekłym zapaleniem, mikrozakrzepami oraz pewnymi brakami energetycznymi. Do jego leczenia trzeba więc znaleźć związek, który by wpływał jednocześnie na wszystkie te elementy. Nie da się rozwiązać problemu jednym suplementem czy witaminą. Szukając możliwości natrafiłem na informację o cząstce 1-MNA.



Co to za cząsteczka?

1-MNA jest naszym metabolitem. Sami tę cząstkę wytwarzamy w wątrobie z witaminy B3, może też być organizmowi dostarczana. Jest bowiem obecna w zielonej herbacie i glonach wakame. Każdy chyba słyszał, że zarówno zielona herbata jak i morskie wodorosty są składnikami diety zapewniającej długie życie i zdrowie Japończykom. Wiemy już, także z polskich badań, że cząstka ta potrafi chronić nasz śródbłonek naczyniowy wywarzając tlenek azotu, który rozszerza nasze małe naczynia. 1-MNA działa przeciwzapalne i - co najważniejsze - potrafi aktywować enzymy, które mają dobry wpływ na wydłużanie naszego życia.