Czy przejdą w tym roku procesje Bożego Ciała?

W archidiecezji łódzkiej ustalono, że nie ma przeszkód w przeprowadzeniu tradycyjnych procesji Bożego Ciała. Ma być tylko zachowany reżim sanitarny. Na przykład odbędzie się wspólna procesja parafii katedralnej oraz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej. Przewodniczyć jej będzie abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Rozpocznie się w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej, przejdzie do katedry przy ul. Piotrkowski. Po drodze zatrzyma się przy czterech ołtarzach, gdzie zostaną odczytane Ewangelię. Ołtarze staną przy ul. Żeromskiego i Al. Mickiewicza, na rogu Al. Mickiewicza i ul. Piotrkowskiej, przy ul. Piotrkowskiej 194 i przy ul. Piotrkowskiej 262

Procesja będzie też miała miejsce w parafii św. Alberta Chmielowskiego na Widzewie – Wschodzie w Łodzi.

Prosimy o przygotowanie ołtarzy – czytamy na stronie internetowej w parafii. - Pierwszy ołtarz przygotowuje Domowy Kościół oraz mężczyźni ze wspólnoty Wojowników Maryi, drugi – rodzice dzieci pierwszokomunijnych, trzeci – młodzież, czwarty – Koło Żywego Różańca, społecznie pomagający przy budowie kościoła oraz inne wspólnoty duszpasterskie. Prosimy, aby dzieci, które w tym roku już przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej przyszły na Mszę Świętą i procesję w strojach komunijnych. Dziewczynki komunijne zapraszamy do sypania kwiatów podczas procesji przed Najświętszym Sakramentem.

Ulicami łódzkiej Retkini przejdą też wierni z parafii Najświętszego Eucharystii w Łodzi. Natomiast w parafii Najświętszej Eucharystii na Radogoszczu – Wschodzie w Łodzi to dzień odpustu. Procesji do czterech ołtarzy będzie przewodniczył biskup Ireneusz Pękalski.

Jak we diecezji włocławskiej?

Natomiast administrator apostolski diecezji Włocławskiej bp Wiesław Mering pozostawia roztropnej decyzji księży proboszczów kwestię organizowania procesji Bożego Ciała.

[cyt color=#0000ff]Jeżeli procesja miałaby być organizowana poza terenem przykościelnym, należy uzgodnić jej przebieg z odpowiednimi władzami , także wskazane wydaje się skonsultowanie tej sprawy ze służbami sanitarnymi sprawującymi nadzór nad obszarem danej parafii – czytamy w komunikacie podpisanym przez ks. dr Artura Niemira, kanclerz kurii włocławskiej. - W miejscowościach, w których był zwyczaj organizowani wspólnej procesji przez kilka parafii, w tym roku każda parafia niech zorganizuje procesję we własnym zakresie. W organizacji uroczystości Bożego Ciała należy uwzględnić aktualnie obowiązujące rekomendacje służb sanitarnych i rządowych.