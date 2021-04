Dobiega końca licytacja drogą one line koni ze stadniny w Wiączyniu Dolnym pod Łodzią z udziałem ponad tysiąca osób

Podczas licytacji powiało sensacją, ponieważ pewien internauta zaoferował za konia... 180 tys. zł. Oczywiście wszystkich przebił i byłby to absolutny rekord. Jednak nie zgłosił po odbiór „rumaka” i prowadzący licytacje są przekonani, że nabywca po prostu pomylił się o jedno zero, czyli skokowo przebił cenę konia wynoszącą „zaledwie” kilkanaście tysięcy. Dlatego licytacja tego konia zostanie powtórzona, podobnie jak w przypadku pewnego taniego kucyka, którego cenę też przebito – zapewne przez pomyłkę - z ogromnym przeskokiem.

Właściciel stadniny usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Stadnina w Wiączyniu Dolnym (gmina Nowosolna) należy do 61-letniego właściciela zakładów mięsnych „Zbyszko” w Bedoniu (gmina Andrespol). Niedawno został on zatrzymany przez policję i aresztowany przez sąd za to, że nie zapłacił rolnikom za dostawy bydła do zakładów mięsnych.

Podczas przesłuchania w prokuraturze Zbigniew K. usłyszał zarzut oszustwa na szkodę czterech firm i 95 dostawców bydła. Pokrzywdzeni mieli stracić w sumie 3,5 mln zł. Ponadto śledczy zarzucili podejrzanemu przekazywanie swego majątku bliskim i znajomym, tak aby nie zaspokoić roszczeń licznych wierzycieli. Według prokuratury, usuwane składniki majątku to 35 rasowych koni i 15 źrebiąt wartych ponad 4,5 mln zł. Właścicielowi zakładów „Zbyszko” grozi do 10 lat więzienia.