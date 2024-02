Dodatkowe pieniądze dla emerytów 2024. Mogą dostać nawet kilkaset złotych!

Emerytury 2024 - ile pieniędzy dostaną emeryci?

W 2023 roku minimalna emerytura wynosiła 1 588,44 zł brutto, czyli 1 445 zł netto. Tyle samo wynosiła minim renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. W 2024 roku będzie mieć miejsce kolejna waloryzacja emerytur i rent. Wszystko to z powodu rosnącej inflacji. Z zapowiedzi rządu wynika, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 roku wyniesie aż 12,3 procent. Ile pieniędzy dostaną emeryci? Szacuje się, że w 2024 minimalna emerytura będzie wynosić 1783,82 zł brutto. Oznacza to wzrost o około 200 złotych.