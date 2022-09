Drift Masters European Championship. Łódź gości najlepszych drifterów w Europie.

W tym roku w kalendarzu Drift Masters European Championship znalazło się sześć rund rozgrywanych kolejno w Irlandii, Austrii, Szwecji, na Łotwie, w Niemczech oraz Polsce. Ta ostatnia – runda - zaplanowana na dni 30 września i 1 października rozgrywana jest na łódzkiej Moto Arenie.

- Polska to kraj, w którym bije nasze serce, dlatego to właśnie rundy w naszym kraju są tymi, które zapadają w pamięci kibiców najbardziej - mówi Arkadiusz Dudko, prezes Drift Masters European Championship - Jako jedyni na świecie, wyspecjalizowaliśmy się w organizacji imprez driftingowych na stadionach. Do legendarnego Płocka i oszałamiającego Torunia teraz dołącza Łódź, która ma niesamowity potencjał na najlepsze zakończenie sezonu DMEC w całej historii naszej ligi.

Finał sezonu - zaplanowany na Moto Arenie 1 października poprzedzają otwarte dla publiczności kwalifikacje (30 września). To który kierowca okaże się najlepszym drifterem w Europie zostanie rozstrzygnięte na specjalnie przygotowanym do tego torze, który od startujących zawodników będzie wymagać niezwykłej precyzji oraz spektakularnych umiejętności. Konieczne będzie odpowiednie przygotowanie samochodu i wyczucie równowagi pomiędzy agresywną jazdą, a wymagającymi, niewybaczającymi błędów zakrętami. To wszystko zaś przy aplauzie najlepszych łódzkich kibiców!